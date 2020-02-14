Garry Rodrigues'ten Galatasaray tepkisi!

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesinde sakatlanan ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Garry Rodrigues, sosyal medyada kendisine yönelik eleştirilerin ardından flaş paylaşımda bulundu.

Galatasaray maçında "bilerek oynamadığı" yönünde iddialar üzerine tepki gösteren Rodrigues, "Sakatlığımdan ötürü kaçıracağım maçların üzüntüsünü yeterince yaşadığım bu dönemde; yapılan asılsız yakıştırma ve yorumlar gerçeği yansıtmıyor. Ayrıca üzülüyor ve bu suçlamaları kendime yakıştıramıyorum. Kulübümüzün #OmuzOmuzaŞampiyonluğa dediği bu sezonda en kısa sürede takıma katkı sağlamak için hazır olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, ilk yarıdaki Galatasaray maçında da sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı.

