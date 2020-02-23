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  4. 23 Şubat 2020 11:22

Gaziantep FK çıkışa geçti

Süper Lig'deki son 4 maçında 7 puan toplayan Gaziantep FK, taraftarını sevindiriyor.

Gaziantep FK çıkışa geçti
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Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü, çıkışını sürdürdü.

Ligde bu sezon ilk kez mücadele eden kırmızı-siyahlılar, Göztepe ile berabere kalarak 31 puana ulaştı. Son haftalarda gösterdiği performansla taraftarını sevindiren Güneydoğu temsilcisi, son 4 haftada 7 puanı hanesine yazdırdı. Sezonun 20. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yenerek moral bulan Gaziantep ekibi, daha sonra deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 kaybetti.

Ardından Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla yenen Gaziantep FK, dün ise Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Böylelikle 31 puanla orta sıralara tutunan Gaziantep FK, gelecek hafta deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

(AA)

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Göztepe , çatışma sürüyor... , Spor Toto Süper Lig , Gaziantep FK
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