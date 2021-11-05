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Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında tarihi olay: Hakem oyuncuları duştan çağırdı

Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında tarihi olay: Hakem oyuncuları duştan çağırdı

Süper Lig'de Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı bitti ama hakem Halis Özkahya, takımları soyunma odasından çağırdı ve uzatma bölümünde oynatılmayan 5 dakikalık ek süre oynatıldı.

Süper Lig'de 12. hafta maçında tarihi bir olay yaşandı.

Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasında oynanan maçta 9 dakika uzatma oynanacağı işaret edildi. Ancak karşılaşma 94.14'te sona erdi.

Ev sahibi Gaziantep FK'nın 2-0 üstünlüğüyle biten karşılaşmanın, hakemlerin kararı üzerine yeniden başlanmasına karar verildi.

Soyunma odasına giden oyuncular tekrar sahaya çağrıldı. Bazı oyuncuların duştan çağırıldığı belirtildi

Takımlar sahaya çıktıktan sonra kalan 5 dakikalık süreye devam edildi.

MAÇ 2. KEZ BİTTİ
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 37. dakikada Joao Figueiredo ve 86. dakikada Caulker kaydetti.

Kasımpaşa'da Eysseric, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından ligde 3 maç aradan sonra kazanan Gaziantep FK, 15 puanla 11. sırada yer aldı. Son 5 maçında 4. mağlubiyetini alan Kasımpaşa ise 9 puanla 17. sırada yer buldu.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise Karagümrük'ü ağırlayacak.

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Etiketler gaziantep maç uzatma
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