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  4. 14 Eylül 2019 20:45

Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş maçında Domagoj Vida kırmızı kart gördü

Deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşılaşan Beşiktaş'ta Domagoj Vida şoku yaşanıyor. Mücadelenin 6. dakikasında rakibi Kayode'yi ceza sahası içinde düşüren Vida, penaltıya sebebiyet verdi ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Domagoj Vida, gelecek haftaki Medipol Başakşehir...

Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş maçında Domagoj Vida kırmızı kart gördü
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Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep'e konuk olan Beşiktaş, maçın henüz başında şok yaşadı.

VIDA'NIN BEŞİKTAŞ'TAKİ İLK GÜNÜ

Karşılaşmanın 6. dakikasında Beşiktaş ceza sahası önünde yaptığı hata nedeniyle topu kaptıran Domagoj Vida, hatasını telafi etmek isterken Gazişehir'li Kayode'yle girdiği ikili mücadele sonrasında penaltıya sebebiyet verdi.

Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, Vida'nın müdahalesi sonrası direkt olarak kırmızı kartına başvurdu.

Gazişehir Gaziantep'te kazanılan penaltıyı 8. dakikada Twumasi gole çevirdi.

Domagoj Vida, Beşiktaş'ın gelecek hafta oynayacağı Medipol Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.

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Beşiktaş , domagoj vida
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