Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş maçında Domagoj Vida kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep'e konuk olan Beşiktaş, maçın henüz başında şok yaşadı.
VIDA'NIN BEŞİKTAŞ'TAKİ İLK GÜNÜ
Karşılaşmanın 6. dakikasında Beşiktaş ceza sahası önünde yaptığı hata nedeniyle topu kaptıran Domagoj Vida, hatasını telafi etmek isterken Gazişehir'li Kayode'yle girdiği ikili mücadele sonrasında penaltıya sebebiyet verdi.
Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, Vida'nın müdahalesi sonrası direkt olarak kırmızı kartına başvurdu.
Gazişehir Gaziantep'te kazanılan penaltıyı 8. dakikada Twumasi gole çevirdi.
Domagoj Vida, Beşiktaş'ın gelecek hafta oynayacağı Medipol Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.
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