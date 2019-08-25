Gece yarısı açıkladılar! F.Bahçe'ye geliyor

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Luiz Gustavo'da mutlu sona ulaştığı belirtildi.

MARSİLYA TARAFTARININ LUIZ GUSTAVO SEVGİSİ

BONSERVİSİ 5.5 MİLYON

Fransa basınından La Provence'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun transferi için Marsilya ile 5,5 milyon €'ya anlaşma sağladı.

Luiz Gustavo'nun kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek sağlık kontrolünün ardıdan sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

RIDVAN DİLMEN: "GELECEK DENİYOR"

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçının devre arasında NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, "Luiz Gustavo bu akşam gelecek deniyor, bilmiyoruz tabii, duyduklarımız bu. Ali Bey'in çok ısrarla peşinde koştuğu bir oyuncu. Önemli oyuncu" dedi.

MARSİLYA'DAN GUSTAVO AÇIKLAMASI

Marsilya'nın hocası Andre Villas-Boas'ın yardımcılığını yapan Ricardo Carvalho ise geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Villas-Boas tüm oyuncularını tutmak, kadroyu korumak istiyor ama Finansal Fair Play sorunlarımız var. Herkesin takımda kalmasını istiyoruz, Luiz Gustavo'nun da öyle. Ancak, burada karar bize kalmış değil. Luiz Gustavo'nun geleceğine kulüp yönetimi karar verecek" ifadelerini kullandı.

