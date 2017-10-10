Genç kaleciye Fenerbahçe kancası !

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın yakından takip ettiği 17 yaşındaki file bekçisi Berke Özer'i takıma katmak istiyor.

Bu sezon kalesinde büyük problemler yaşayan sarı lacivertliler, bu sorunu uzun vadeli olarak çözmek istiyor. Fenerbahçe kalecileri Volkan ve Kameni'nin yedikleri hatalı goller nedeniyle hayal kırıklığı yarattığını ve sarı lacivertli yönetimin Berke'nin transferi için harekete geçmeye hazırlandığı iddia edildi.

Alt yaş gruplarında 22 kez milli formayı terleten Berke'yi İtalya, İspanya, Almanya, İngiltere ve Hollanda liglerinden kulüplerin takip ettiği biliniyor..

BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO

Altınordu yönetimi transfer döneminde adı sık sık transfer haberlerine karışan Berke Özer'in bonservisini 3 milyon Euro olarak belirledi. Kırmızı lacivertler ayrıca 17 yaşındaki milli kalecinin ikinci bir kulübe transferi durumunda yüzde 30 pay alma şartı koştu..