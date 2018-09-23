Gervinho’nun menajerinden Galatasaray açıklaması !

Gervinho’nun menajeri, Galatasaray ile görüştüklerini kaydederken, “Galatasaray gerçekten çok ilgilendi. Gervinho’yu transfer etmek için her şeyi yaptılar ancak o Türkiye’ye gitmek istemedi” dedi.

GERVINHO: “RENNES’E DE GİDEBİLİRDİM

Tecrübeli oyuncu ise Fransa’dan teklifler aldığını söylerken; “Rennes ve Bordeaux ile de görüştüm ancak Parma benim için bir adım öndeydi. Rennes’in de çok iyi bir projesi vardı, orası da olabilirdi” ifadelerini kullandı.

Çin Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune ile yollarını ayıran 31 yaşındaki oyuncu, Parma ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.