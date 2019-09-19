Getafe 1 - 0 Trabzonspor

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Trabzonspor ile Getafe karşılaştı. Maça ev sahibi ekip etkili başladı. İspanyol ekibi Trabzonspor kalesine yüklenirken, temsilcimiz ise kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı.

Getafe, 18. dakikada 1-0 öne geçti. Garcia'nın sol kanattan arka direğe doğru yaptığı ortasına bomboş bir şekilde yükselen Rodriguez'in kafa vuruşu üst direğe çarpıp ağlarla buluştu. 35'te Sosa'nın kullandığı kornerde Sörloth'un kafası üstten auta gitti ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci devrede Trabzonspor gole yaklaştı. 57. dakikada sol kanatta Nyom'u geçen Nwakaeme'nin pasına Getafe savunması son anda ayak koyup tehlikeyi önledi. 2 dakika sonra ise Getafe etkili geldi. Nyom'un ceza sahasının sağından içeriye yaptığı sert ortaya son anda kaleci Uğurcan uzandı.

Mücadelenin son dakikasında Sturridge müsait pozisyonda topu ağlara gönderemedi ve mücadele 1-0'lık Getafe galibiyetiyle sona erdi. Grubun diğer maçında ise Basel evinde Kevin Bua (2), Luca Zuffi, Tonny Vilhena (kendi kalesine) ve Okafor'un attığı gollerle Krasnodar'ı 5-0 mağlup etti.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda deplasmanda İspanya'nın Getafe takımı ile karşılaşan Trabzonspor, Süper Lig'de son oynadığı Gençlerbirliği maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Teknik direktör Ünal Karaman, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Ivanildo Fernandes'in yerine defansta Gaston Campi'ye şans tanıdı. Karaman, ayrıca orta sahada Abdülkadir Parmak'ı yedeğe alarak yerine Doğan Erdoğan ile başladı. 23 yaşındaki Doğan, ilk defa Trabzonspor'da ilk 11'de sahaya çıktı.

Bordo-mavililer sahaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Doğan Erdoğan, Mikel, Avdijaj, Sosa, Nwakaeme, Sörloth 11'i ile yer aldı. Diğer yandan ev sahibi Getafe ise La Liga'daki son oynadığı Real Betis maçına göre ilk 11'inde 9 futbolcu değiştirdi. Getafe'nin İspanyol teknik direktörü Jose Bordalas, Djene ve Allan Nyom'un dışında sahada 9 farklı futbolcuyla yer aldı.

Ev sahibi ekip de sahaya Chichizola, Nyom, Dakonam, Bruno, Raul Garcia, Portillo, Fajr, Timor, Kenedy, Gallego, Angel 11'i ile çıktı. İspanyol gazeteciler, Bordalas'ın genelde ilk 11'de fazla değişikliğe giden bir teknik adam olmadığını belirterek, bu kadronun kendilerini de çok şaşırttığını söyledi.

Diğer yandan Madrid Valiliği, Getafe-Trabzonspor karşılaşmasını güvenlik açısından "yüksek riskli" ilan etse de gün içerisinde tamamen sakin bir ortam yaşandı.

Madrid'e gelen yaklaşık 150 kadar Trabzonspor taraftarı maçın başlamasından 1,5 saat önce stada alınırken, hiçbir sorun yaşanmadığı öğrenildi.

Ev sahibi takımın taraftarları da karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Tribünlerde büyük boşluklar dikkati çekti. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay maçı protokol tribününden izledi.

Getafe 1 - 0 Trabzonspor

Stat: Coliseum Alfonso Perez

Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Grega Kordez (Slovenya)

Getafe: Chichizola, Nyom, Djene Dakonam, Bruno, Raul Garcia, Portillo, Fajr, Timor (Dk. 90+1 Arambarri) , Kenedy (Dk. 77 Cucurella), Gallego (Dk. 68 Mata), Angel

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Doğan Erdoğan (Dk. 59 Abdülkadir Parmak), Mikel, Avdijaj (Dk. 46 Sturridge), Sosa, Nwakaeme (Dk. 83 Fıratcan Üzüm), Sörloth

Gol: Dk. 18 Angel (Getafe)

Sarı kartlar: Dk. 33 Campi, Dk. 55 Jose Sosa (Trabzonspor), Dk. 57 Kenedy, Dk. 66 Fajr, Dk. 78 Mata (Getafe)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

4. dakikada Getafe'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Djene'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

11. dakikada ev sahibi takımın bir kez daha sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında boş kalan Gallego topa kötü vurunca kaleci Uğurcan Çakır rahat bir şekilde pozisyonu önledi.

18. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Sol kanatta Raul Garcia'nın yaklaşık 40 metreden uzak direğe yaptığı ortada iyi yükselen Angel kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek, Getafe'yi 1-0 öne geçirdi.

26. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Getafe atağında Nyom'un yerden ortasında ceza sahası içinde kaleci Uğurcan Çakır son anda topa uzanarak tehlikeli bir pozisyonu önledi.

35. dakikada Trabzonspor karşılaşmada ilk tehlikeli pozisyonunu yakaladı. Sağ kanatta kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasının ortasında iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

59. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan geliştirdiği atakta Nyom'un kale içine sert ortasında kaleci Uğurcan topu eliyle çelerek uzaklaştırdı.

61. dakikada bu kez sol kanattan gelen Getafe'de ceza sahası içinde Kenedy'nin vuruşunda kaleci Uğurcan topu kurtararak, art arda ikinci tehlikeli pozisyonu önledi.

70. dakikada Getafe atağında Mata'nın pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Angel'in vuruşunda top az farkla soldan auta gitti.

75. dakikada ceza sahasında teklikeli bir pozisyon yakalayan Getafe'de Kenedy'nin şutunda, kaleci Uğurcan yatarak topu kurtardı.

81. dakikada Getafe'nin atağında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Mata'nın vuruşunda Uğurcan güzel bir kurtarışla topu kornere gönderdi.

86. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Getafe atağında Angel'in ceza sahası içindeki şutunda kaleci Uğurcan topu uzaklaştırmayı başardı.

90. dakikada gelişen ve Trabzonspor'un beraberlik golüne çok yaklaştığı pozisyonda Sosa'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Sturridge'in vuruşunda savunmanın ayak top kornere çıktı.

