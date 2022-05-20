Gökhan Töre'nin menajerinden transfer açıklaması

İkinci Beşiktaş dönemini geçiren milli futbolcu Gökhan Töre için futbolcunun menajeri Ali Pektaş transfer iddiaları hakkında konuştu.

Beşiktaşlı Gökhan Töre'nin Samsunspor ile anlaştığı yönünde haberlerin ardından menajeri Ali Pektaş açıklama yaptı.

Henüz hiçbir takımla anlaşmadık

Gökhan Töre'nin transferi hakkında A Spor'a konuşan Ali Pektaş, "Gökhan Töre'yi Süper Lig'den isteyen kulüpler var. Henüz hiçbir takımla anlaşmadık. Gökhan'ın fayda sağlayacağı ve hedefleri olan bir takıma transfer olmasını istiyoruz. Henüz karar vermiş değiliz." dedi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan Gökhan Töre gol ya da asist katkısı yapamadı. Beşiktaş'ta son olarak 18 Ocak'ta oynanan Fatih Karagümrük maçında 11 dakika süre alan Gökhan Töre 5 aydır formaya giyemedi.