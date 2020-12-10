Göksel Gümüşdağ: Ömür boyu men istiyoruz

İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, "Şampiyonlar Ligi'nin son maçını bitirmiş bulunmaktayız. Bizim ilk deneyimimizdi. Başta teknik direktörümüz Okan Buruk, Webo ile birlikte tüm yardımcı antrenörlerimize ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum." dedi.



Paris Saint-Germain'e (PSG) karşı oynadıkları maçın skorunun konuşulmasına gerek olmadığını belirten Gümüşdağ, "Çünkü karşılaşmanın anlamı ve önemi çok başka. 8 Aralık gecesi, artık dünya literatürüne giren ırkçılığa karşı bir direniş gecesi gibi adeta tarihe notunu düştü. Dolayısıyla 8 Aralık sadece Başakşehir için bir sembol olmayacak, tüm dünya sporu için çok önemli ve tarihe not düşülen bir gün olarak anılıcak. Dolayısıyla ben bu takımın başkanı olmaktan onur duyuyorum. Gerek yönetim kurulu, asbaşkanlarım, teknik direktörüm, oyuncularımız ki Webo bizim hem oyuncumuzdu hem yardımcı antrenörümüz, hepsiyle gurur duyuyorum. Çünkü uzun süren müzakereler sonrası biz İstanbul'a dönme kararı almıştık. Ama UEFA yetkilileri ile yaptığımız müzakereler sonucunda, kalmak kaydını, otele dönmek kaydını ancak '4 hakem değişirse bu kararı değiştiririz' dedik." şeklinde konuştu.

UEFA yetkilileri ile 1 saat süren müzakerelerin güzel yürütüldüğünü söyleyen Gümüşdağ, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla UEFA'ya bu yüzden teşekkür edebilirim. Bugün UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e bir mektup hazırladık. Yarın mektubu göndereceğim. Hem UEFA'nın bu maç süresindeki ilişkilerdeki hızlılığı ve bizle yaptığı müzakereden dolayı teşekkür edip, aynı zamanda da artık bu insanlık suçu olan bizler için 'yaradılanı yaradandan ötürü severiz' bakışıyla ırkçılığın artık dünya suçu olduğunu ve insanlık suçu olduğunu, bunun sadece lafta değil artık radikal kararlarla neticeye gitmesi gerektiğini belirttim. Bu hakemlerin kendi ülkelerindeki disiplin kurulunda daha önceki faaliyetleri, UEFA Disiplin Kurulu'nda daha önce bunlarla ilgili bir savunma var mı, bunların da bizim tarafımızdan bilinmesini talep ettim. Aynı zamanda da bu hakemlerle ilgili biz Başakşehir ailesi olarak tüm dünyaya duruşumuzu gösterdik. Şimdi sıra UEFA'da. Bu hakemlere ömür boyu men verilmesi gerekir. Bu bizim talebimiz. Tabii ki soruşturma başladı, çalışmalar yapılacaktır ama bunu çok haklı olarak talep ediyoruz."

Webo'nun durumuyla ilgili konuşan Gümüşdağ, "Webo'nun üzülecek hiçbir yanı yok, onun yerine hepimiz üzülmeliyiz. Tüm dünya, Avrupa düşünmeli. Elimize başımızı yaslayıp derin derin düşünmeliyiz. Din, dil, ırk ve mezhep bunların hepsini geçtik. Dolayısıyla öyle bir ceza çıkmalı ki kimse buna bir daha cesaret edememeli. Onun için 8 Aralık'ın bizim için, Türkiye için, Avrupa için ve dünya için bir direniş gecesi olarak anılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gümüşdağ, kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.