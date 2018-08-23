Gomis Al-Hilal yolunda !

Habertürk gazetesinin haberine göre; Galatasaray’da Bafetimbi Gomis’le yollar ayrılıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Bafetimbi Gomis’in transferi için Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Fransız golcü Gomis, takım arkadaşlarıyla vedalaşarak sarı-kırmızılı ekipten ayrılacak.

Galatasaray’a 2017/2018 sezonu başında transfer olan Fransız yıldız, ligde attığı 29 golle gol krallığına ulaşmıştı. Toplamda 42 maça çıkan Gomis, 32 gol atarken 6 da asist yaptı.