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  4. 23 Ağustos 2018 14:12

Gomis Al-Hilal yolunda !

Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in transferi için Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal'le 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı iddia edildi.

Gomis Al-Hilal yolunda !
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Habertürk gazetesinin haberine göre; Galatasaray’da Bafetimbi Gomis’le yollar ayrılıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Bafetimbi Gomis’in transferi için Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Fransız golcü Gomis, takım arkadaşlarıyla vedalaşarak sarı-kırmızılı ekipten ayrılacak.

Galatasaray’a 2017/2018 sezonu başında transfer olan Fransız yıldız, ligde attığı 29 golle gol krallığına ulaşmıştı. Toplamda 42 maça çıkan Gomis, 32 gol atarken 6 da asist yaptı.

Habertürk

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