Gomis kararını verdi !

Galatasaray'da transfer dönemi boyunca yönetimin başını ağrıtan Gomis geri adım attı ve Süper Kupa finali sonrasında doruğa çıkan kriz şimdilik etkisini yitirdi.

İşte yaşananlar:

Önce zam sonra da sözleşmesinin bir yıl uzatılmasını isteyen Gomis'e yönetim "Hayır'' demişti. Taleplerine olumlu yanıt alamayan 33 yaşındaki futbolcu hem psikolojik hem de fizyolojik olarak kötü bir hazırlık dönemi geçirdi.

GALATASARAY SATMAK İSTİYOR

TFF Süper Kupa'da kaçırdığı penaltıyla Akhisar'ın kazanmasına neden olan Fransız forvet menajeri ile yaptığı görüşmede sarı-kırmızılı takımda kalmaya karar verdi. Yönetimin ise golcü futbolcu için gelecek tekliflere kapısı açık. Gomis ve Galatasaray yönetiminin arasındaki soğuk rüzgârlar transferin son gününe kadar sürecek gibi görünüyor.

ASLANLAR ÖLMEZ

Gomis, dün Instagram'da yaptığı "Aslanlar ölmez, sadece bazen durup dinlenirler" paylaşımıyla eleştirilere yanıt verdi.

EMRE AKBABA 3 MİLYONA BİTİYOR

Başakşehir'in ?ardından Fenerbahçe'ye de Galatasaray için ''Hayır'' diyen Emre Akbaba, transferinde topu sarı-kırmızılı yönetime attı. Tolga Ciğerci'li takas önerisini kabul etmeyen Alanyaspor'a 3 milyon Euro bonservis öneren Galatasaray beklemeye geçti. 10 numarası Belhanda'nın performansından hayal kırıklığı yaşayan Fatih Terim de Emre Akbaba'yı kadrosunda görmeyi çok istiyor. 7'den 5 milyon Euro'ya inen Alanyaspor yönetiminin 3 milyon Euro'ya 'Evet' demesi bekleniyor.