Gomis rekora koşuyor !

Galatasaray'ın yıldız ismi Bafetimbi Gomis, Trabzonspor maçını da boş geçmedi. Bu sezonki performansıyla Süper Lig'e damgasını vuran Fransız oyuncu, Trabzonspor ağlarını da havalandırmayı başardı.

Oynadığı 26 lig maçında 26 kez rakip fileleri havalandıran Gomis, krallıkta da açık ara zirvedeki yerini koruyor. Tecrübeli futbolcu, gol krallığında en yakın rakibi Trabzonsporlu Burak Yılmaz'a 6 fark attı.

SIRA ALEX'İN REKORUNDA

Sarı-kırmızılıların tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı ünvanını alan Gomis, gözünü Alex'in rekoruna dikti. Fransız oyuncu, bitime 7 hafta kala 2 gol daha atması halinde Fenerbahçe formasıyla 28 kez rakip fileleri havalandıran Brezilyalı oyuncunun rekorunu egale edecek.

Gomis öte yandan Beşiktaş'ta 26 gol atan Mario Gomez'i de yakalamış oldu.

23 GOLÜ BARAJINI GEÇEN YABANCILAR;

1994-95 Elvir Bolic G.Antep Bosna 26

1995-96 Şota Arveladze Trabzon Gürcistan 25

1995-96 Elvir Bolic F.Bahçe Bosna 22

1996-97 Elvir Bolic F.Bahçe Bosna 24

1996-97 Elvir Balic Bursa Bosna 21

2000-01 Mario Jardel G.Saray Brezilya 22

2003-04 Van Hooijdonk F.Bahçe Hollanda 24

2004-05 Alex de Souza F.Bahçe Brezilya 24

2008-09 Milan Baros G.Saray Çek Cum. 20

2009-10 Makukula Kayseri Portekiz 21

2010-11 Alex de Souza F.Bahçe Brezilya 28

2014-15 Fernandao Bursa Brezilya 22

2015-16 Mario Gomez Beşiktaş Almanya 26

2015-16 Samuel Eto'o Antalya Kamerun 20

2016-17 Vagner Love Alanya Brezilya 23