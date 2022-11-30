Görme engelli miniğin Messi'nin golünü hissettiği an gündem oldu
Messi hayranı görme engelli gencin, babasını yardımıyla yaşadığı gol sevinci izleyenleri duygulandırdı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, üzerinde Arjantin forması bulunan görme engelli çocuk, babası ile birlikte bir cafede Arjantin'in Dünya Kupası'nda oynadığı maçı takip etti.
Babasının ve önünde duran minyatür futbol sahasının yardımıyla maçı adeta yaşayan Arjantin taraftarı çocuk, Messi'nin attığı gol sonrası adeta çılgına döndü.
Sosyal medyada kısa süre içinde hızla yayılan görüntüler, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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