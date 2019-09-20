Göztepe 1 - 0 Konyaspor

2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. haftasının ilk maçında Göztepe ile Konyaspor karşılaştı.

İlk yarının golsüz geçildiği maçta Göztepe, 50. dakikada Poko'nun atılmasıyla sahada 10 kişi kaldı. Taraftarının yoğun desteğini arkasına alan Sarı-Kırmızılılar, 76'da Alpaslan Öztürk'ün penaltıdan attığı golle maçtan 1-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alan Göztepe puanını 5'e yükseltirken, Konyaspor ise 6 puanda kaldı.

Göztepe 1 - 0 İttifak Holding Konyaspor

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Abdullah Bora Özkara

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Serdar Gürler (Dk. 81 Reis), Poko, Soner Aydoğdu, Napoleoni (Dk. 54 Castro), Mossoro, Jerome (Dk. 74 Halil Akbunar)

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic (Dk. 71 Mücahit Can Akçay), Ali Turan (Dk. 86 Daci), Anicic, Alper Uludağ, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic (Dk. 62 Hadziahmetovic), Jonsson, Miya, Milosevic, Bajic

Gol: Dk. 76 Alpaslan Öztürk (Penaltıdan) (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 50 Poko (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 73 Miya, Dk. 74 Hadziahmetovic, Dk. 75 Anicic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90+1 Beto (Göztepe)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

2. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Mossoro ile topa hareketlenen Jerome'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

5. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Poko'nun şutunda kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

12. dakikada kaleci Serkan Kırıntılı'nın kısa düşen pasında topu alan Jerome, meşin yuvarlağı Mossoro'ya aktardı. Mossoro'nun kaleye göndermek istediği top savunma oyuncularından Serdar Gürler'e kadar geldi, bu oyuncunun şutunda Ali Turan son anda meşin yuvarlağı kornere attı.

17. dakikada Soner Aydoğdu'nun sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada Serdar Gürler'in kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği topu Serkan Kırıntılı uzaklaştırdı.

36. dakikada sol kanattan Berkan'ın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Soner Aydoğdu'nun tamamlamak istediği topu kaleci Serkan Kırıntılı yerinde müdahaleyle önledi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

49. dakikada orta alanda Marko Jevtovic'e yaptığı faulun ardından Göztepeli Andre Poko sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Özgür Yankaya Poko'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

66. dakikada ceza sahası dışı sol çapraz pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Serdar Gürler'in şutunda top üstten dışarı çıktı.

74. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı serbest vuruş sırasında ceza alanı içinde Anicic'in Halil Akbunar'a müdahalesinin ardından hakem Özgür Yankaya penaltı kararı verdi.

76. dakikada atışı kullanan Alpaslan Öztürk, topu filelere gönderdi: 1-0.

87. dakikada kaleyi karşıdan gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Hadziahmetovic'in şutunda top kaleci Beto'da kaldı.

