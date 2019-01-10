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  4. 10 Ocak 2019 23:16

Göztepe Serdar Gürler'i 1.5 yıllığına kiraladı

Göztepe, La Liga ekiplerinden Huesca'da forma giyen milli futbolcu Serdar Gürler'i 1.5 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Göztepe Serdar Gürler'i 1.5 yıllığına kiraladı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İspanya La Liga'da mücadele eden Huesca'dan Serdar Gürler ile kiralık olarak anlaştı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Serdar Gürler ile kiralık olarak 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Fransa'da dünyaya gelen 28 yaşındaki Serdar Gürler, Sochaux altyapısında yetiştikten sonra 2012-2013 sezonunda Elazığspor'a transfer oldu. Türkiye kariyerinde Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor'da forma giyen Serdar Gürler, 2018-2019 sezonu başında İspanyol ekibi Huesca'ya gitmişti.

Serdar Gürler, 7 kez A milli formayı giydi.

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