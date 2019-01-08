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  4. 08 Ocak 2019 22:02

Göztepe, Serdar Gürler'i kiraladı!

Son dakika haberine göre; Göztepe, İspanyol ekibi Huesca'dan milli futbolcumuz Serdar Gürler'i 1,5 yıllığına kiraladı. (BeIN SPORTS)

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