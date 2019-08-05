Göztepe'de Leo bitti, Umut Nayir yolda

Teknik direktör Tamer Tuna'nın golcü istemesi üzerine harekete geçen Başkan Mehmet Sepil'in Mevlüt ya da Umut'tan birini kadroya dahil edeceği bildirildi.

Göztepe'de 2016-2017 sezonunda görev yapan ve attığı gollerle takımın Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi olan Umut'un İzmir'e gelmeye çok istekli olduğu ifade edildi.

Geçen sezon Bursaspor'a kiralanan deneyimli forvetin Beşiktaş'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, siyah-beyazlıların 26 yaşındaki forveti bir sezon daha kiralayacağı vurgulandı.

Ankaragücü'nde futbola başlayıp Yeni Malatyaspor ve Osmanlıspor'da görev yapan Umut, yine kiralık olarak forma giydiği Göztepe'de Play-Off dahil 29 müsabakaya çıkıp 13 kez fileleri havalandırdı. Umut geçen sezon Bursaspor'da 26 maçta 4 gol attı.



