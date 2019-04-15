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  4. 15 Nisan 2019 15:47

Göztepeli Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk için suç duyurusu

Göztepeli 3 taraftar, takımlarının Akhisarspor maçının ardından futbolcular Halil Akbunar ile Alpaslan Öztürk ve yanlarında bulunan 6 kişinin tehdit ve hakaretine maruz kalıp darbedildikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Göztepeli Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk için suç duyurusu
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Avukatları aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan İ.Ş, S.U. ve F.M.A, 7 Nisan'da Göztepe'nin kendi sahasında oynadığı Akhisarspor maçından sonra futbolcular Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk ile yanlarındaki 6 kişinin "tehdit, hakaret, 6222 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarını işlediklerini iddia etti.

Taraftarların avukatı Mehmet Korkut verdiği dilekçede maçın ardından taraftarların eleştiri hakkını kullanarak futbolculara tepki gösterdiğini ancak Akbunar ve Öztürk ile yanındakilerin müvekkillerini darbettiğini, küfür ederek tehditlerde bulunduklarını öne sürdü.

Korkut, 8 şüpheli hakkında atılı suçlardan kamu davası açılmasını talep etti.

Göztepe , alpaslan öztürk , Halil Akbunar
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