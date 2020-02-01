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  4. 01 Şubat 2020 19:32

Göztepeli Yunusa Owolabi Muritala, Westerlo'ya transfer oldu

Göztepe, 19 yaşındaki alt yapı oyuncusu Muritala'nın Belçika 2. Lig ekibi Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı.

Göztepeli Yunusa Owolabi Muritala, Westerlo'ya transfer oldu
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 19 yaşındaki Nijeryalı santrfor oyuncusu Yunusa Owolabi Muritala’yı Belçika’nın 2. lig takımlarından Westerlo’ya kiraladı.

Transfer hakkında kulüpten yapılan açıklamada, Muritala’nın geri alma hakkı ve bir sonraki satıştan pay alma hakkıyla Westerlo takımına transfer olduğu bildirildi. 1.92 boyundaki santrfor, Göztepe U21 takımı formasıyla toplamda çıktığı 19 maçta 13 kez gol sevinci yaşamıştı. İki ayağını da kullanabilen Muritala, 2018 yılında Göztepe’ye transfer olmuştu.

Bir dönem Fenerbahçe’de de görev yapan sportif direktör Hasan Çetinkaya’nın transfer harekatını yönettiği Westerlo, sezon başında Fenerbahçe’den Berke Özer’i ve Galatasaray’dan Recep Gül’ü, geçtiğimiz günlerde ise Fenerbahçe’den Barış Alıcı’yı kiralamıştı.

(İHA)

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