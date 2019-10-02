Göztepe'nin suskun gol silahı: Eren Derdiyok

Kariyerinde Basel, Bayer Leverkusen, Hoffenheim gibi kulüplerde forma giyerek 2014'te Süper Lig'de Kasımpaşa'ya gelen Türk asıllı İsviçreli golcü, 2016 yılında Galatasaray'a 4 milyon Euro bonservisle transfer oldu. Yıllık 2 milyon 150 bin Euro garanti ücret aldığı sarı-kırmızılılarda geçen sezonun ilk yarısında ligde 13 maçta 7, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 2 gol attıktan sonra devre arasında kulüp bulması istenip kadro dışı bırakılan 31 yaşındaki Eren, yeni bir başlangıç hedefiyle geldiği Göztepe'de de umduğunu bulamadı.

Ligin ilk 3 maçında ilk 11'de forma giyen, ancak skora hiç katkı yapamayan futbolcu, Başakşehir'den Napoleoni'nin transfer edilmesi ve Jerome'un iyileşmesiyle kızağa çekildi. Son 3 lig maçında yedek kulübesini mesken tutan Eren Derdiyok, Çaykur Rizespor deplasmanında 30 dakika oynayıp Konyaspor ve Gazişehir Gaziantep karşılaşmalarında oyuna bile giremedi.

Eren Derdiyok, Göztepe formasıyla tek golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Lig temsilcisi Yozgatspor'a attı. Ligde bu sezon oynadığı 6 maçta yalnız 2 gol atıp 18 takım arasında en kısır ekip olan sarı-kırmızılılarda diğer forvetler Jerome, Napoleoni, Deniz Kadah da henüz siftah yapamadı. Diğer taraftan, Göztepe'nin Bornova Stadı'nda cumartesi günü saat 17.30'da İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

