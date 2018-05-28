Göztepe’ye panzer geliyor !

Son olarak Hamburg forması giyen ve takımıyla Bundesliga’da küme düşme acısı yaşayan 31 yaşındaki oyuncunun kulübünden ayrılmak istediği bildirildi. Menajerlerin ise Göztepe teknik ekibine Hunt hakkında bilgiler verdiği vurgulandı. İlk etapta mevcut kadrosundaki yabancı futbolcularla ilgili kararını netleştirecek sarı-kırmızılılar, bütçe durumuna göre hareket edecek. Ülkesinin Werder Bremen takımında futbol yaşamına başlayan Hunt, 9 sezon bu kulüpte forma giydi. Ardından Wolfsburg’un yolunu tutan deneyimli futbolcu, 3 sezondur Hamburg için mücadele etti. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi deneyimlerini de yaşayan Aaron Hunt, Almanya A Milli Takımın’da da boy gösterdi.

Yurt içinde de arayışlarını sürdüren Göztepe, Süper Lig’e veda eden Osmanlıspor’un kanat oyuncusu Serdar Gürler’e teklif götürdü. Kariyerine Süper Lig’de devam etmek isteyen Serdar için Göztepe’nin yanı sıra birçok kulübün nabız yokladığı belirtildi. Kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Serdar’ın aceleci davranmayacağı ve gelen teklifleri değerlendireceği ifade edildi. İzmir ekibi aynı takımdan sol kanat Umar Aminu’yu da transfer etmek istiyor. Ancak Nijeryalı futbolcuya yine kulüplerden teklifler gelmesi yönetimin elini zorlaştırıyor.

Göztepe’nin listesinde Gençlerbirliği’nden sağ bek Ahmet Oğuz, Trabzonspor’dan golcü Rodallega ve N’Doye, Sivasspor’dan Bifoula gibi isimler de yer alıyor. İç transferde ise Selçuk, Kadu, Tanju, Günay, Leo, Scarione, Ghilas ve Gouffran’la görüşecek Göztepe’yi transfer döneminde çok yoğun bir trafik bekliyor.

KOMBİNE ALANA HEDİYE ÇEKİ

Göztepe’nin 2018-2019 sezonu için belirlediği kombine bilet fiyatları taraftarın tepkisine neden olurken, yönetim yeni bir kampanya başlattı. VIP tribünü 2790, numaralı tribünü 1530 ve maraton tribününü de 725 TL’den satışa sunan yönetim, kombinesini yenileyecek veya ilk kez satın alacak taraftarlara GözGöz Mağazaları’nda geçerli olacak hediye çeki verecek. Buna göre numaralıdan kombine alanlar 200, maratondan kombine alanlar da 100 TL’lik indirimden faydalanacak.