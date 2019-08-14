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  4. 14 Ağustos 2019 19:08

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Falcao'dan önce transfer bombasını patlattı. Galatasaray, Roma forması giyen orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!
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Galatasaray, Nzonzi'nin transferi için AS Roma ile görüşmelere başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Steven Mike Christopher Nkemboanza Nzonzi'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Geçen sezon başında Sevilla'dan Roma'ya transfer olan 31 yaşındaki Nzonzi, İspanya'da uzun süre Banega ile birlikte forma giydi. Fransa'nın Dünya Şampiyonu kadrosuda yer alan yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Roma formasıyla çıktığı 39 müsabakada 1 gol 2 asistlik performans sergilemiş ve toplamda 3275 dakika sahada kalmıştı.

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