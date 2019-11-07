G.Saray İspanya'da dağıldı! Devler Ligi rüyası bitti

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maç gününde Real Madrid ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid, 6-0 kazandı.

TÜRK TELEKOM STADI'NDAKİ GALATASARAY-REAL MADRID MAÇININ ÖZETİ

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 4, 7 ve 90. dakikalarda Rodrygo, 14. dakikada penaltıdan Sergio Ramos ve 45 ve 81. dakikalarda Karim Benzema attı.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 7 puana yükseldi. Galatasaray ise 1 puanda kaldı.

Grubun 5. maç gününde Real Madrid, sahasında PSG'yi ağırlayacak. Galatasaray ise Club Brugge'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Real Madrid 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Marcelo'nun ortasında ceza sahasında topla buluşan Rodrygo, defansın hatasını değerlendirdi ve yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

6. dakikada ceza sahası dışından Kroos'un yerden sert şutunda, kaleci Muslera yatarak topu kurtardı.

7. dakikada Real Madrid farkı 2'ye çıkardı. Yine sarı-kırmızılı defansın hatasında sol kanatta topla buluşan Marcelo'nun ortasında Rodrygo, bu kez kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Real Madrid, Galatasaray kalesine gerçekleştirdiği 3 atakta 2 gol buldu.

12. dakikada ceza sahasında Nzonzi'nin Kroos'a yaptığı müdahale sonrasında maçın Alman hakemi Felix Zwayer, VAR'a başvurdu. VAR'a bakan hakem, Nzonzi'ye sarı kart göstererek penaltıya karar verdi. 14'üncü dakikada Sergio Ramos'un kullandığı penaltıda top ağlara gitti: 3-0

15. dakikada Galatasaray'ın geliştirdiği ilk atakta, kaleye 25 metre kadar uzaklıktan Lemina'nın şutunda, kaleci Courtois topu kornere gönderdi.

34. dakikada sol kanattan gelişen Real Madrid atağında, Rodrygo'nun ortasında ön direkte topla buluşan Benzema'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın ellerinde kaldı.

39. dakikada sol kanattan Kroos'un kullandığı serbest atışta Casemiro kafa vuruşu ile topu ağlara gönderse de pozisyon ofsayt olduğu için hakem golü vermedi.

42. dakikada Real Madrid'de sakatlanan Marcelo oyundan alındı, yerine Mendy girdi.

45. dakikada Real Madrid, skoru 4-0'a taşıdı. Sarı-kırmızılı futbolcuların sol kanatta ceza sahasına yakın bölgede top kaybını iyi değerlendiren Rodrygo'nun yerden ortasında Benzema, meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Real Madrid 4-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARI

51. dakikada gelişen Real Madrid atağında, ceza sahasında topu kontrol eden Benzema'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

67. dakikada Toni Kroos'un ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Muslera'nın uzaklaştırmaya çalıştığı topu kale önünde Benzema tamamlamaya çalıştı. Fransız futbolcunun vuruşunda, Galatasaray defansı topu kornere attı.

68. dakikada Real Madrid sol taraftan köşe atışı kullandı. Oyuna yeni giren Isco, ceza sahasında yükselerek topa kafayı vurdu. Kaleci Muslera son anda sıçrayarak topu kornere attı.

74. dakikada sol kanattan Rodrygo'nun pasıyla ceza sahasına giren Benzema'nın vuruşunda, top direğe çarparak dışarı çıktı.

78. dakikada Galatasaray'ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında kaleye yakın alanda Lemina'nın kafa vuruşunda, kaleci Courtois topu kurtardı.

81. dakikada Real Madrid, farkı 5'e çıkardı. Ev sahibi ekibin sağ kanattan hızlı gelişen atağında, kale çizgisine kadar inen Carvajal'ın ortasında Benzema topu ağlara göndererek skoru 5-0 yaptı.

90+2. dakikada Real Madrid, skoru 6-0'a taşıdı. Benzema'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Rodrygo, meşin yuvarlağı ağlara göndererek kendisinin 3'üncü, takımının ise 6'ncı golünü attı. Rodrygo, Real Madrid formasıyla ilk kez bir maçta hat-trick yaptı.

Real Madrid, Galatasaray'a karşı sahasında oynadığı maçı 6-0 kazandı.

Stat: Santiago Bernabeu

Hakemler: Felix Zwayer, Thorsten Schiffner, Marco Achmüller (Almanya)

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo (Dk. 42 Mendy), Kroos, Casemiro (Dk. 60 Modric), Valverde, Rodrygo, Hazard (Dk. 68 Isco), Benzema

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo (Dk. 88 Adem Büyük), Nzonzi (Dk. 46 Ömer Bayram), Lemina, Seri, Feghouli, Babel, Andone (Dk. 46 Donk)

Goller: Dk. 4, 7 ve 90+2 Rodrygo, Dk. 14 Sergio Ramos (Penaltıdan), Dk. 45 ve 81 Benzema (Real Madrid)

Sarı kartlar: Dk. 13 Nzonzi, Dk. 58 Babel (Galatasaray), Dk. 42 Valverde (Real Madrid)

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray, İstanbul'daki ilk maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid karşısında Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Feghouli, Babel, Andone ilk 11'ini sahaya sürdü.

A Grubu'nda İstanbul'da 22 Ekim'de oynanan ve Real Madrid'in 1-0 kazandığı maça göre kadrosunda iki futbolcusunu değiştiren Terim, Donk ve Belhanda'yı yedeğe alarak yerlerine Lemina ve Feghouli'yi ilk 11'de kullandı.

Terim, ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de şans verdiği Emre Mor ve Ömer Bayram'ı yedek kulübesine çekti. Sarı-kırmızılılarda Çaykur Rizespor maçında görev yapan oyunculardan Şener Özbayraklı sakatlığı nedeniyle, Ahmet Çalık ise UEFA listesinde olmadığı için karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

REAL MADRID DEĞİŞİKLİK YAPMADI

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ise İstanbul'da maça başladığı kadroda değişiklik yapmayarak, Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Valverde, Rodrygo, Hazard ve Benzema ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Zidane, Real Betis ile 0-0 berabere kaldıkları son lig maçına göre ilk 11'de iki oyuncu değiştirerek, defansta Mendy ve orta sahada Modric'i yedeğe aldı.

1000 TARAFTAR TRİBÜNDE

Öte yandan Santiago Bernabeu Stadı'ndaki maç için çoğunluğu Avrupa ülkelerinden yaklaşık bin kadar sarı-kırmızılı taraftar geldi.

Maç günü Madrid'e gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de karşılaşmayı Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ile birlikte izledi.

Real Madridli taraftarların karşılaşmaya çok fazla ilgi göstermediği gözlenirken, 81 bin kapasiteli Santiago Bernabeu'da koltukların yarısından fazlasının boş olduğu görüldü.

