G.Saray PSG'yi salladı ama yıkamadı!

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, evinde Fransız devi Paris Saint-Germain ile karşılaştı. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadeleyi PSG 1-0'lık skorla kazandı.

ICARDI'NİN PARİS'TEKİ İLK GÜNLERİ

PSG'ye galibiyeti getiren gol, 52. dakikada Sarabia'nın asistinde Arjantinli forvet Mauro Icardi'den geldi.

Bu sonucun ardından ilk hafta Club Brugge ile 0-0 berabere kalan temsilcimiz Galatasaray 1 puanda kalırken, ilk hafta Real Madrid'i 3-0 ile geçen PSG 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi.

Grubun 3. haftasında Galatasaray evinde Real Madrid'i ağırlayacak, PSG ise deplasmanda Club Brugge'e konuk olacak.