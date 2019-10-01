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  4. 01 Ekim 2019 23:51

G.Saray PSG'yi salladı ama yıkamadı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında PSG'yi konuk etti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray, rakibi PSG'yi bir hayli zorlarken ikinci yarıda Icardi'ye engel olamadı ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, gruptaki ikinci maçında...

G.Saray PSG'yi salladı ama yıkamadı!
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Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, evinde Fransız devi Paris Saint-Germain ile karşılaştı. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadeleyi PSG 1-0'lık skorla kazandı.

ICARDI'NİN PARİS'TEKİ İLK GÜNLERİ

PSG'ye galibiyeti getiren gol, 52. dakikada Sarabia'nın asistinde Arjantinli forvet Mauro Icardi'den geldi.

Bu sonucun ardından ilk hafta Club Brugge ile 0-0 berabere kalan temsilcimiz Galatasaray 1 puanda kalırken, ilk hafta Real Madrid'i 3-0 ile geçen PSG 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi.

Grubun 3. haftasında Galatasaray evinde Real Madrid'i ağırlayacak, PSG ise deplasmanda Club Brugge'e konuk olacak.

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