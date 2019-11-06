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  4. 06 Kasım 2019 20:19

G.Saray Real Madrid'i ezdi geçti! Asker selamı...

UEFA Gençlik Ligi'ne Galatasaray damgası! UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19, deplasmanda Real Madrid U19'u 4-2 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. Galatasaray'ın yıldız adayları, attıkları golden sonra asker selamı vermeyi ihmal etmediler.

G.Saray Real Madrid'i ezdi geçti! Asker selamı...
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Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi A Grubu 4. maçında Real Madrid'i 4-2 mağlup etti.

A Grubu'nu kayıpsız lider götüren Real Madrid, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Alfredo Di Stefano Stadı'nda Galatasaray'ı ağırladı.

Sarı-kırmızılılar, Süleyman Luş'un 24 (penaltıdan), Yunus Akgün'ün 55 (penaltıdan), Atalay Yıldırım'ın 86 ve Işık Kaan Arslan'ın 90. dakikadaki golleriyle maçı 4-2 kazandı.

Real Madrid'in gollerini ise 2. dakikada Armenteros ve 65. dakikada Gutierrez kaydetti.

Öte yandan Galatasaraylı genç futbolcular, ilk golün sevinci sırasında asker selamı verdi.

Bu sonuçla Galatasaray, gruptaki ilk galibiyetini, Real Madrid ise ilk mağlubiyetini aldı.

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UEFA Youth League , Galatasaray U19 , Real Madrid U19
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