  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 14 Eylül 2019 17:53

G.Saray şokta! Ameliyat olduğu açıklandı

Galatasaray Kulübü, Younes Belhanda'nın Kasımpaşa maçında çenesine aldığı darbeden dolayı bugün sabah ameliyat olduğunu duyurdu.

G.Saray şokta! Ameliyat olduğu açıklandı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, çenesi kırıldığı için ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile oynanan müsabakanın 90. dakikasında çenesine aldığı darbe sonrası kırık şüphesiyle hastaneye kaldırılan Belhanda'nın tetkiklerinde çene sol taraf mandibula kemiğinde ve çene sağ taraf ön bölgede olmak üzere iki kırık tespit edildi.

Belhanda, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği doktorlarından Doç. Dr. Zeynep Sevim başkanlığında sabah erken saatlerde başarılı bir operasyon geçirdi.

Açıklamada, tecrübeli orta saha oyuncusunun sahalardan ne kadar uzak kalacağıyla ilgili bilgiye yer verilmedi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Galatasaray , Gaziantep'te hücre evi baskınında patlama , younes belhanda
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM