G.Saray'a transferde kötü haber! 'Tercih etmeyecek'

Gent'te forma giyen ve bu sezon başında Galatasaray'ın da gündemine gelen Ukraynalı forvet Yaremchuk ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın, Yaremchuk'u yaklaşık 1 yıldır izlediği fakat Ukraynalı futbolcu için artık Roma gibi dev kulüplerin devrede olduğu ifade edildi.

Ukraynalı gazeteci Igor Tsyganyk, canlı yayında Galatasaray'ın Yaremchuk transferi ile ilgili yaşananları anlattı. Ukraynalı gazeteci, "Galatasaray yaklaşık 1 yıldır Yaremchuk'u izliyordu. Ancak bu transfer gerçekleşmedi. Yaremchuk da o dönem Galatasaray'a gitmeye sıcak bakıyordu ama şimdi şartlar farklı. Eğer 1 yıl önce olsaydı, Yaremchuk o gün olduğu gibi Galatasaray'a gitmek istedi. Şimdi ise her şey farklı. Yaremchuk, Euro 2020'de boy gösterecek. Şu anda Roma da onu izliyor. EURO 2020'de sergileyeceği başarılı performansa göre başka dev kulüpler de sıraya girecek. Galatasaray'ın fırsatı kaçırdığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Belçika'da Gent forması giyen Yaremchuk, bu sezon ligde oynadığı 12 maçta 7 gol attı, 1 asist yaptı. Yaremchuk, tüm kulvarlarda ise 21 maçta 14 gol attı ve 4 asist yaptı.

(FutbolArena)

