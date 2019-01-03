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  4. 03 Ocak 2019 16:51

G.Saray'da bir ayrılık daha! Anlaştı...

Galatasaray'da Garry Rodrigues, Al Ittihad'la anlaşmaya vardı. A Spor'un haberine göre; yıldız futbolcu 4,5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Rodrigues'in Al Ittihad'dan senelik 5 milyon Euro alacağı belirtildi.

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