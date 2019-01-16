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  4. 16 Ocak 2019 16:41

G.Saray'dan flaş Belhanda kararı!

Galatasaray'da yeni Belhanda gelişmesi yaşanıyor. TRT Spor'un son dakika haberine göre; Galatasaraylı oyuncu Belhanda, teknik direktör Fatih Terim'le görüştü ve takımda kalmaya karar verdi. Faslı oyuncunun maaşına da zam yapıldı.

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