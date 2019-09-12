G.Saray'dan TFF'ye flaş Terim yanıtı!

Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK), Fatih Terim’e yönelik 4 maçlık cezasının Tahkim Kurulu tarafından 3 maça indirilerek onanmasına sert bir açıklamayla karşılık verdi.

“Yel kayadan toz alır” başlığı kullanılan açıklamada, “Bir hukuk devletinde hiçbir kişi ya da kurum eleştirilemez değildir. Ancak, futbolu yönetenlerin bu hakkı Galatasaray’a tanımadıklarını görmekteyiz” ifadeleri kullanıldı.

Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde;

"PFDK’nın ve itirazımız üzerine Tahkim Kurulu’nun vermiş olduğu kararların hukuki temelden yoksun, kamuoyu vicdanında kabul görmeyen, subjektif nitelikte olduğu aşikardır.

Bir hukuk devletinde hiçbir kişi ya da kurum eleştirilemez değildir. Ancak, futbolu yönetenlerin bu hakkı Galatasaray’a tanımadıklarını görmekteyiz.

Kimilerinin şampiyonluklara “şaibeli”, “lekeli” diyerek resmi tescile dolayısıyla TFF’ye hakaret ettiği, 17(!) kulüp ve birlik adına TFF’yi tehdit ettiği bir ortamda Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim tarafından yapılan masum bir açıklamayı niyet okuyarak cezalandırmak da bunun en açık örneğidir.

Galatasaray, tüm bu haksız ve objektif olmayan kararlara rağmen; Yönetimi, Teknik Direktörü, Teknik Heyeti, oyuncuları ve büyük taraftarıyla birlikte kenetlenerek her zamankinden daha kararlı ve daha güçlü olarak şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

BAŞAKŞEHİR'E DE CEVAP GELDİ

Galatasaray Kulübü, Medipol Başakşehir'in sarı-kırmızılıların yönetim kurulu üyesi ile ilgili yayınladığı mesaja cevap verdi.

Galatasaray'ın konuyla ilgili "Bir kulübün 6222 sayılı kanun hakkındaki açıklamasına dair" başlığıyla yaptığı açıklama şöyle:

"Değerli bir yöneticimize 6222 sayılı kanun kapsamında 5.000 TL idari para cezası verilmesini, bir kulübün resmi web sitesinde hukuki zafer kazanmış gibi beyan ve ilan etmesini hayretle karşıladık.

Galatasaray Spor Kulübü ve yöneticileri her zaman yasa ve kurallara bağlı bir gelenekten gelmektedirler.

Gerçeğin yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır. Buna ilahi adalet de dahildir. Yeterli tarihi ve taraftarı olmayan bir kulübün bu durumu algılamasının zaman alacağı aşikardır."

