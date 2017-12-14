Guardiola'dan Yusuf Yazıcı'ya kanca !

Manchester City'de İspanyol menajer Pep Guardiola'nın gözü başarıya doymuyor.

Dün akşam Swansea'yi deplasmanda 4-0 yenen Manchester City, Premier League'de oynadığı son 15 maçını da kazanarak lig rekoru kırdı. Bu rekorun mimarı Guardiola ise gözünü Türkiye'den bir yıldıza çevirdi. İspanyol teknik adam, Türkiye'de forma giyen bu milli futbolcunun transferi için kesin talimat verdiği iddia edildi.

Bu sezon sergilediği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin de dikkatini çeken Yusuf Yazıcı, 3-0 kazanılan Antalyaspor karşılaşmasında Manchester City yetkilileri tarafından takip edildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; City, Bordo-Mavili ekibe 17.5 milyon poundluk (89.5 milyon lira) bir teklif sunacak.