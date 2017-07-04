Guiza başladığı yere dönüyor

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Daniel Guiza’nın kısmeti, ilerleyen yaşına karşın kapanmıyor. İspanya 2. liginde Cadiz forması giyen 36 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki günlerde yeni bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

İspanya’nın en çok dinlenen radyosu Cadena Ser’in geçtiği habere göre Xerez Kulübü oyuncu için resmi teklif yaptı. Guiza da futbola başladığı kulüp olan Xerez’den gelen teklif karşısında çok sevindi ve “Futbolu, başladığım yerde bırakmak istiyorum” diyerek yeşil ışık yaktı.

Daniel Guiza’nın bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Cadiz Kulübü’yle yapılacak görüşmelerin ardından, transferin gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.