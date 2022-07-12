Gündeme bomba gibi düştü: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi aynı takımda buluşuyor

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint - Germain'de mutsuz olan ve Barcelona'ya geri dönmek isteyen Lionel Messi'nin ayrılığı konuşulurken, Manchester United'dan gideceğine dair iddialar çıkan Cristiano Ronaldo bombası gündeme düştü.

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo aynı takımda buluşuyor! Paris Saint-Germain'de aradığını bulamayan Lionel Messi'nin, eski takım arkadaşı ve Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez vasıtasıyla yuvasına geri döneceğine dair iddialar ortaya çıkmıştı ancak gündeme bomba gibi bir haber düştü.

PSG HAREKETE GEÇTİ

Marca'nın haberine göre; Paris Saint-Germain'in yeni sportif direktörü Luis Campos, Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile çok yakın. Portekizli yıldızın Manchester United'dan ayrılma kararı alması sonrası temasa geçen Campos, Portekizli yıldızı Paris ekibinin kadrosuna katmak için görüşme gerçekleştirdi.

MESSI'Yİ DE İKNA TURLARI BAŞLADI

Lionel Messi'nin Barça'ya geri dönme fikrini silmek isteyen kulüp sahibi Nasser Al Khelaïfi ve kurmayları, Cristiano Ronaldo fikriyle Arjantinli yeteneğin de aklını çelmek istiyor. Futbolseverlerin yıllardır rüyalarını süsleyen bu hamle, gerçekleşmeye hiç olmadığı kadar yakın.

CHELSEA İHTİMALİ MASADA

Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir büyük takımda maaşında indirime gitmek pahasına forma giymek istediğini açıklayan Cristiano Ronaldo için Premier Lig ekibi Chelsea'nin de devrede olduğu bilinirken, PSG düşüncesinin Portekizli yıldız için de mantıklı olduğu konuşuluyor.

REKOR BEKLENİYOR

Takımında Messi'nin yanı sıra Mbappe ve Neymar'ı da bulunduran PSG'nin, Cristiano Ronaldo'yu da transfer etmesi halinde forma satış rekorunu kırması bekleniyor.