Gündemi sarsan ''bahisçi hakemler'' skandalına jet soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bazı hakemlerin bahis oynadığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabının olduğunu söyledi. Hacıosmanoğlu, "152'si aktif olarak bahis oynuyor. Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hacıosmanoğlu'nın açıklamalarını ihbar kabul eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı hakemlerin bahis oynadığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada; "Toplumumuzun ekonomik ve sosyolojik yarası haline gelen yasa dışı bahis oyunları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürekli ve kararlı bir mücadele yürütülmekte olup, buna dair soruşturmalar aralıksız sürdürülmektedir. 27/10/2025 tarihinde TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun “371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasından sonra, konunun adli soruşturma süreci ile ilgili olması nedeniyle açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur" ifadelerine yer verildi.

İKİ DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ

Açıklamanın devamında ise, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025 yılı Nisan ayında futbol müsabakalarında görev yapan bazı hakemlerin karıştığı iddia edilen bahis oynama iddiası kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma devam ederken, bazı hakemlerin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusu ile MHK hakkında ayrıca soruşturma başlatıldığına dair haberlerin çıkması üzerine, mevcut soruşturma kapsamında talep doğrultusunda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bulunan bu yeni dosya yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiş olup, her iki dosya birleştirilerek tek soruşturma üzerinden araştırmalar sürdürülmektedir" denildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLECEK

Açıklamada ayrıca, "27/10/2025 tarihinde TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı 'bahis hesabı bulunan hakemler' açıklaması da ayrıca devam eden soruşturma dosyası bakımından ihbar niteliğinde kabul edilmekle; bu hakemlerin tespiti ile haklarında 6222 sayılı Sporda Şiddet Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na muhalefet, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve ayrıca tespit edilecek diğer suç iddiaları bakımından devam eden mevcut soruşturma daha da derinleştirilerek sürdürülecektir" ifadeleri yer aldı.

DHA