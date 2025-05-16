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Günledir tedavi görüyordu... Mert Hakan Yandaş taburcu oldu

Günledir tedavi görüyordu... Mert Hakan Yandaş taburcu oldu
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Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Yandaş'ın tedavisine evde devam edilecek.

Mert Hakan Yandaş’ın milyonda bir görülen nadir bir enfeksiyon geçirdiği belirtilmişti. Virüs kaynaklı bu rahatsızlık nedeniyle uzun süre tedavi altında kalan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mert Hakan’ın 1 Temmuz’da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına takımla birlikte katılması planlanıyor.

DHA

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Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş
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