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Güntekin Onay'dan, Acun Ilıcalı'ya Exxen eleştirisi

Güntekin Onay'dan, Acun Ilıcalı'ya Exxen eleştirisi

Exxen platformundan yayınlanan mücadeleleri izleyemediğini belirten Beinsports yorumcusu Güntekin Onay yaptığı paylaşımla Acun Ilıcalı'yı eleştirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başladı. Exxen platformundan yayınlanan mücadeleleri izleyemediğini belirten Beinsports yorumcusu Güntekin Onay yaptığı paylaşımla Acun Ilıcalı'ya göndermede bulundu.

 'ACUN DOSTUM KIZIYOR DA ŞU AN MAÇ İZLEYEMİYORUM'
Onay maçın açılmadığı ekran görüntüsünü sosyal medyadan paylaşırken, "Acun dostum kızıyor da şu an maçı izleyemiyorum. Exxen'de. İlk yarıyı seyrettim, ikinci yarı yayın yok" ifadelerini kullandı.

 BU İLK POLEMİK DEĞİL
Acun Ilıcalı,  dün Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk olmuştu.

Ilıcalı katıldığı canlı yayında, Güntekin Onay'ın EXXEN platformuna yönelik yaptığı, "Exxen'e üye olabilmek için 1.5 saattir uğraşıyorum. Web sitesinden başaramadım. 9300'a mesaj attım. Ücret ödendi, bu kez de şifre gelmedi. 19:45 maçlarına yetişemedim. 22:00 için umudum devam ediyor !" şeklindeki paylaşımına tepki göstermişti.

Ilıcalı,  "Güntekin Onay'a ciddi derecede bozuldum. Niye tweet atıyorsun. Arayıp sorsana. Benim arkadaşımsın sen ya! Niye tweet atıyorsun. Ben senin kurumun hakkında tweet atıyor muyum? Hiç mi bir yerde arıza olmuyor. Kusura bakma Güntekin, çalıştığın kurumda bir platform. Orada bir arıza olsa ben takipçilerime tweet atarak anons etmiyorum. Sevdiğim adamlar böyle yapınca üzülüyorum" demişti.

'KİŞİSEL ALGILAMASINA ŞAŞIRDIM'
Acun Ilıcalı’nın bu açıklamalarının ardından Gültekin Onay, Twitter hesabından Ilıcalı'ya yanıt vermişti. 

 Onay, "Girişimciliği, projeleri ve başarılarıyla gurur duyduğum değerli dostum Acun Ilıcal'nın Exxen ile ilgili yaşanan teknik sorunumu kişisel algılamasına şaşırdım. Bu kadar emek ve büyük yatırım var. Farkındalık olsun ki bunlar yaşanmasın. Arkadaşlar aradı, sağolsunlar. Halloldu” ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler exxen acun ılıcalı
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