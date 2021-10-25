  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Güntekin Onay'dan canlı yayında küfür!

Güntekin Onay'dan canlı yayında küfür!

Güntekin Onay'dan canlı yayında küfür!

Süper Lig'in 10. haftasında oynan derbi maçı sonrasında beIN SPORTS'ta yayınlanan programda Güntekin Onay'ın mikrofonu açık kalınca ettiği küfür herkes tarafından duyuldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 yenildi.

Galatasaray, Beşiktaş'ın 2016 yılında faaliyete geçen stadı Vodafone Park'ta oynadığı 6. maçta da galibiyet elde edemedi.

Vodafone Park'ta 2016-2017 sezonunda oynadığı ilk maçta rakibi ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, bu statta sonraki 5 sezonda yaptığı 5 karşılaşmayı da yitirdi.

YAYINDA KÜFÜR
Maç sonu beIN SPORTS'ta yayınlanan programda Güntekin Onay'ın mikrofonu açık kaldı. Tam reklama girecekken rejideki kişilere seslenen Güntekin Onay, ''ulan programın anasını...'' diyerek isyan etti. Mikrofonu açık kalan tecrübeli sunucuyu araya giren reklam kurtardı ve devamındaki sesler duyulmadı.

Etiketler Güntekin Onay canlı yayın küfür
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Benzine bir zam daha: Tam 44 kuruş zam geliyooor!
650 bin TL dolusu çantayı bulup sahibine teslim etti, bakın ne kadar ödül aldı!
Altın adası bulundu: Kayıptı dev hazineyi balıkçılar çıkardı...
Derin Talu iddialı pozları ile yine nefes kesti
Melih Gökçek'ten olay paylaşım: ''Seyredin de şükretmeyi öğrenin''
Canlı yayında Erdoğan ve Berat Albayrak videolarına böyle güldüler
İkinci el otomobil piyasasında en çok satılan 10 marka belli oldu
Jetgiller gerçek oluyor! ''Asrın aracı'' ortaya çıktı
Zam üstüne zam sonrası işte zamlı 0 km otomobillerin yeni fiyatları
Polis Facebook hesabı hacklenerek bikinili kadın fotoğrafları paylaşıldı