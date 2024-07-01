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Gürcistan'ı farklı geçen İspanya çeyrek finalde

Gürcistan'ı farklı geçen İspanya çeyrek finalde
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EURO 2024 son 16 turu maçında İspanya, Gürcistan'ı 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

EURO 2024 son 16 turu maçında İspanya, Gürcistan ile karşılaştı. Cologne Stadı'nda oynanan maçı İspanya 4-1 kazandı.

Luis de la Fuente'nin öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Rodri, 51. dakikada Fabian Ruiz, 75. dakikada Nico Williams ve 83. dakikada Dani Olmo kaydetti. Gürcistan'ın golü Le Normand'ın kendi kalesine attığı golle geldi.

EURO 2024'e veda eden Gürcistan, İspanya karşılaşmasını isabetli şut atamadan tamamladı.

Mücadeleyi farklı kazanan İspanya, istatistiklerde de ezici bir üstünlük kurdu. Toplamda 32 kez rakip kaleyi yoklayan sarı kırmızılılar, 13 kez isabet buldu. Gürcistan kalecisi Giorgi Mamardashvili, kalesine gelen 12 isabetli şutun ancak 9'unu kurtarabildi.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda iki asist yapan Lamine Yamal (vs Hırvatistan & Gürcistan), Cristiano Ronaldo'dan (EURO 2004) bu yana bir turnuvada bunu 20 yaşından önce başaran ilk oyuncu oldu.

İspanya, bu sonuçla birlikte Danimarka'yı eleyen Almanya ile çeyrek finalde eşleşti. İki takımın kozlarını paylaşacağı maç 5 Temmuz'da oynanacak.

Etiketler ispanya Gürcistan  çeyrek final son 16 EURO 2024
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