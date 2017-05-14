Galatasaray en az 8 transfer yapacak
Fenerbahçe 0 - 1 Antalyaspor / Maç sona erdi
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Balotelli savaşı
Emenike hayal kırıklığı yarattı
Emenike hayal kırıklığı yarattı
Rıza Çalımbay'dan galibiyet açıklaması
Rıza Çalımbay'dan galibiyet açıklaması
Top ayağına her geldiğinde yuhalandı !
Top ayağına her geldiğinde yuhalandı !
Başakşehir'de Cengiz Ünder şoku
Başakşehir'de Cengiz Ünder şoku
Galatasaray, Gaziantep kadrosu belli oldu
Galatasaray, Gaziantep kadrosu belli oldu
Trabzonspor'un tek umudu FIFA !
Trabzonspor'un tek umudu FIFA !
VakıfBank dünya şampiyonluğu için finalde
VakıfBank dünya şampiyonluğu için finalde
Serdar Gürler savaş çıkarttı !
Serdar Gürler savaş çıkarttı !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 14 Mayıs 2017 12:12

Hagi'nin takımı Romanya şampiyonu oldu

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin kurduğu ve teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul Constanta, Romanya Ligi'nde şampiyon oldu.

Hagi'nin takımı Romanya şampiyonu oldu
A+ A-

Romanya’da şampiyon belli oldu… Galatasaray efsanesi olan Gheorge Hagi’nin takımı Viitorul Constanta, Şampiyonluk Turu’nda ipi önde göğüslemeyi başardı. 2009 yılında takımı kuran Hagi, teknik direktör olarak takımın başında yer aldı ve akademi olarak oluşturduğu takımı şampiyon yaptı.

Son maçta Cluj’u Gabriel Iancu’nun penaltı golüyle 1-0 yenen Viitorul Constanta, Şampiyonluk Turu’nda aynı puana sahip olduğu Steaua Bükreş’in önünde kupaya uzandı.

Futbolculuk kariyerinde Barcelona ve Real Madrid gibi devlerin formasını giyen Hagi, Galatasaray ile de 4 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası’nı kazanmıştı.

Viitorul Constanta

2009: Kuruldu

2010: 2. Lig’e yükseldi

2012: 1. Lig’e yükseldi

2013: 13.

2014: 12.

2015: 11.

2016: 5.

2017: Şampiyon

hagi , romanya , Viitorul Constanta , şampiyon