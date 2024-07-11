Hajduk Split'e yenilgi sonrası Mourinho'dan o isimlere veto!
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19 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu için UEFA'ya kadro bildirmesi gereken Fenerbahçe'de, Hajduk Split ile oynanan ve 1-0 kaybedilen hazırlık maçının ardından teknik direktör Jose Mourinho, bazı oyuncuları kadrodan çıkarma kararı aldı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Avusturya kampında oynanan ikinci hazırlık maçında Hajduk Split karşısında 1-0'lık mağlubiyet alındı.
MAÇIN ARDINDAN KARAR
23 Temmuz'da Lugano ile Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu maçına çıkacak olan Sarı-Lacivertliler'de beklenen transferler henüz yapılamazken alınan bu yenilgi sonrası Mourinho bazı kararlar verdiği öğrenildi.
8 GÜN SONRA KADRO BİLDİRECEK
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci ön eleme ilk tur maçına 12 gün sonra çıkacak olan ve 25 kişilik kadronun 19 Temmuz'da bildirilmesi gereken Fenerbahçe'de, Mourinho 3 ismi dışarda bırakmak zorunda.
KADRO DIŞILAR BELLİ OLDU
Mourinho'nun kadro dışı bırakması muhtemel isimlerin Samet, Luan, Krunic olduğu da gelen bilgiler arasında.
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