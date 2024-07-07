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Hakan Çalhanoğlu: Ne mutlu Türküm diyene

Hakan Çalhanoğlu: Ne mutlu Türküm diyene
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A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Ay-Yıldızlıların EURO 2024'e veda etmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Türkiye, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Çalhanoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Hayallerimiz sınırsızdı ama ne kadar çabalamış olsak da maalesef dün bu hayallerimiz son buldu.

Çok özlediğimiz duyguları tekrar hissetmek, hissettirmek için de çıkmıştık bu yola. Aynı hedefi gerçekleştirmek için bir araya geldiğimizde ne kadar güzel olduğumuzu hatırlamak da çok önemliydi.

Ülke olarak bunu başardığımızı düşünüyorum. Bu turnuva ileride bizim için bir dönüm noktası olarak hatırlanabilir. Şimdi tek yapmamız gereken hep beraber çalışmaya devam etmek ve Türk futbolunun hakettiği yerlerde devamlı var olmasını sağlamak.

Bu turnuvada emeği geçen hocalarımıza, tüm ekibe, takım arkadaşlarıma, Almanya’da ve evlerinde bizi müthiş destekleyen taraftarımıza çok teşekkürler. Biz birlikte çok güzeliz. Ne mutlu Türküm diyene."

Etiketler hakan çalhanoğlu türk milli maç
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