Hakan Keleş: Puan kaybını telafi etmeye çalışacağız

Hakan Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı kontrollü oyunu tercih ettiklerini ve rakibe üstünlük kurduklarını belirtti.

Oyunun genelinde üstün taraf olduklarını dile getiren Keleş, "Toplam 20 şut atmışız, 20 korner kullanmışız. Topla oynama oranında üstünüz ama bir şekilde topu içeri atamadık. Gol pozisyonlarımız da çok var. 10 kişi kaldıktan sonra zaten oyun koptu. Pozisyonlar da verdik. Gole kadar pozisyonları yoktu. İçeride sıkıntı çekiyoruz. Yine 2 puan kaybettik. Bunu telafi etmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

Buruk: "Planlarımızı gerçekleştiremedik"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, maça iyi başladıklarını ancak ilk yarının sonlarına doğru Demir Grup Sivasspor'un daha etkili olduğunu kaydetti.

İlk yarıda fazla pozisyon verdiklerini ve rakip kaleye çok gidemediklerini anlatan Buruk, "Planlarımızı gerçekleştiremedik. Hücumdaki oyuncularımızın yeteneklerini sahaya koyamamaları, bizi eksik bıraktı." şeklinde konuştu.

Buruk, ikinci yarıda golü bulmalarına karşın, oyun anlamında istediklerini sahaya koyamadıklarını aktararak, şunları söyledi:

"Özellikle kenarlardan rakibimize çok pozisyon verdik. Bu bölgeye iki oyuncuyla da hamle yaptık. Şanssız bir gol yedik. Oyuncumuzun hafif itildiğini düşünüyoruz ama orada Video Yardımcı Hakem (VAR) ile verilen karar oldu. Oradaki karışıklıktan gol yedik. Haftalardır VAR kararlarından sıkıntı yaşıyoruz. Geçen haftada da bunu yaşadık, çok daha netti. Bu hafta ile Atiker Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında da yaşadık. Biz var olma savaşı veriyoruz ama 'VAR'lık savaşı bizim için zor geçecek gibi gözüküyor. Özellikle Çaykur Rizespor aleyhine verilen kararların çok objektif olduğunu düşünmüyorum ama bir yandan da saygı duyuyorum."

Dostça bir maç oynandığına değinen Buruk, "Demir Grup Sivasspor, kazanmayı bizden daha çok hak etti. Bizden daha iyi oynadılar, daha etkililerdi. Buradan 1 puan çıkarmak bizim için sevindirici ama son 10 dakika rakibin eksik kaldığı bölümde daha iyi oynasak, maçı da kazanabilirdik. Bu bölümde rakibimize pozisyonlar da verdik. Onlar da kazanabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

