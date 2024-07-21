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Hakem düdüğünü futbol tarihinin en garip penaltısı için çaldı

Hakem düdüğünü futbol tarihinin en garip penaltısı için çaldı
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Brezilya Serie A'da Flamengo ile Criciuma arasında oynanan maçın 89'uncu dakikasında verilen penaltı karar, dünya futbol tarihine "en garip penaltı" olarak geçti.

Brezilya Serie A'nın 18. hafta mücadelesinde Flamengo ile Criciuma, Mane Garrincha Arena'da kozlarını paylaştı.

Mücadele ev sahibi Flamengo'nun 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken, maçın son bölümünde futbol tarihinde daha önce görülmemiş bir olay yaşandı.

Karşılaşmanın 89. dakikasında rakibi karşısında penaltı kazanan Flamengo'nun bu penaltısı 'Dünyanın en tuhaf penaltısı' olarak tanımlandı.

TOPA TOPLA MÜDAHALE ETTİ

Karşılaşma 1-1 devam ederken Flamengo'da Everton Soares topla birlikte ceza sahasına girdi. Bu esnada ceza sahası içinde bir top daha vardı. Criciumalı Barreto, rakibini durduramayacağını anlayınca diğer topa vurarak, Everton Soares'in önündeki topa çarptırdı ve topun yönünü değiştirdi.

Hakem Maguielson Lima Barbosa, bu pozisyonun üzerine penaltı noktasını gösterdi. Barreto ise sportmenliğe aykırı davranış ya da oyun kurallarına aykırı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

Topun başına geçen Gabriel Barbosa da topu filelere göndererek takımını galibiyete taşıdı.

Etiketler dünyanın en tuhaf penaltısı penaltı topa topla müdahale
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