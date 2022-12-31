Hakem Erkan Özdamar askerlikten neden muaf tutuldu?

Süper Lig’de bu hafta oynanan Sivasspor - Galatasaray maçında vermiş olduğu kararlarla gündem olan hakem Erkan Özdamar hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig’de bu hafta oynanan Sivasspor - Galatasaray maçında vermiş olduğu kararlarla gündem olan hakem Erkan Özdamar’ın kanser olduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Hakan Can'ın haberine göre, Hakem Erkan Özdamar tiroid kanserine yakalandığı için askerlikten muaf tutuldu.

Hakan Can: ”Erkan Özdamar, uzun süre tedavi göreceği ve ömür boyu kontrol altında olması gerektiği için askerlikten muaf tutulmuş. Profesyonel ve komple bir sporcu olduğu 12 km koşacak noktaya gelmiş. TFF ve MHK'nin berbat iletişim becerisini de görmüş olduk!”

Ali Koç: "Hakemin çürük raporu var"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün yapmış olduğu basın toplantısında "Erkan Özdamar'ın askerlikle ilgili çürük raporu var. Fiziken engeli olan biri, nasıl hakem oluyor? Dün 12 km üzerinde koştu. Bu iyi rakam." açıklamasında bulunmuştu.