Hakem tartışmalarından bahis soruşturmasına... Hacıosmanoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasına ilişkin ''Üzülerek görüyorum Türk futbolu içerisinde operasyonlar derinleştikçe bir panik havası esmeye başlıyor'' dedi. Hacıosmanoğlu, Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol’a yönelik şikayeti konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıya TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da katıldı.



Dünya Kupası kura çekimi için 5 gündür Amerika’da olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Hacıosmanoğlu, "24 yıldır katılamadığımız Dünya Kupası’nda şanslı kura çekmiştik. Orada da Allah’ın yardımıyla çekmiş olduğumuz kurada gruptan rahat çıkabileceğimiz takımlar geldi. Mücadele ederek kazanmamız gerekiyor, umudumuz var. Üzüntümüz dünyanın öbür ucunda biz milli duyguları yaşarken Türkiye’de kişisel hesaplar peşinde koşanlar bu milli duyguları yaşayamamamıza neden oldular. Buradaki açıklamalardan dolayı sevincimizi yaşayamadık. Bu kadar basit olmamalı. Biz, takımlarımız Avrupa’da mücadele ederken gurur duyuyorsak bütün takımların aynı şekilde Türk milli takımı söz konusu olduğunda bu duyguyu yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Kişisel kavgalar milli duyguların önüne geçmemeli. Hiçbir zaman burada 3-5 sene kalalım diye düşüncemiz olmadı, olmayacak. Seçime 12 gün kala karar verdik, Allah bu görevi nasip etti. O yüzden bu seçimi kazandık. Türk futboluna hizmet için yola çıktık. İlkemiz şeffaf, adil adaletli ve herkese eşit mesafede olmak. Bunu başardık bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Biz şu camia güçlü, bu camia güçlü onlarla iyi geçinelim de burada 3-5 gün daha fazla kalalım diye düşünmedik. Bizim kapımız herkese açık. Süper Lig ile 3. Lig arasındaki takımlarda bizim farkımız olmadı, hepsine aynı değeri verdik, vermeye de devam edeceğiz. Amacımız Türk futboluna hizmet etmek. Hizmet edemeyeceğimizi anladığımızda burada durma niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

"Yıllardır Türk futbolunun sorunları kapının arkasına süpürülüp atıldı"

"Bizim çocuklarımıza temiz futbol bırakma adına bir sorumluluğumuz var" diyen İbrahim Hacıosmanoğlu, "Yıllardır Türk futbolunun sorunları kapının arkasına süpürülüp atıldı. Öyle rezil kararlar alındı ki öyle suçlar örtbas edildi ki. Bugün gelmiş olduğumuz tablonun yegane sorumlusu bu iradesizliktir. Bizim çocuklarımıza temiz futbol bırakma adına bir sorumluluğumuz var ve bunu taşıyoruz. Yaptığımız operasyonların hepsi yarınlar için, güzide kulüplerimizin alın teriyle sahada emeklerinin karşılığını alması için, ahlaklı bir Türk futbolu için. Bu süreçte Türk futbolunun temizlenmesi adına iradesi için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. İstanbul Başsavcımıza da teşekkür ediyorum" cümlelerine yer verdi.

"Güzide kulüplerimizle asla kavgamız olmaz"

Türk futbolunu yönetmek üzere görevlendirildiklerinin altını çizen Başkan Hacıosmanoğlu, "Üzülerek görüyorum Türk futbolu içerisinde operasyonlar derinleştikçe bir panik havası esmeye başlıyor. Bunu da Türk milleti görüyor. Konuşmalarına, tavırlarına yansıyor ama nereye yansırsa yansısın girdiğimiz bu yolda görevli arkadaşlarımıza söylediğimiz tek şey var ‘adaletsiz davranmayacaksınız’ diye. Bu sürecin kesintiye uğradığını ve engellemeler söz konusu olduğunda da yönetim kurulu olarak bu koltuklardan kalkacak iradeye sahibiz. Güzide kulüplerimizle asla kavgamız olmaz. Biz Türk futbol ailesini yönetmek üzere görevlendirildik. Kulüplerimizin kendi aralarında kavga etmesini de tasvip etmiyoruz. Futbola dostluğun kardeşliğin hizmet etmesi gerektiğine inanan insanlarız. Bizim kulüplerimizle kavga etmemiz de söz konusu değil. Kapımız açık ve gelen herkesle aynı tarafsız yaklaşımımız devam ediyor" diye konuştu.

"Dursun Özbek’le görüştük, mutlu bir şekilde buradan ayrıldık"

Geçtiğimiz hafta Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile görüştüklerini belirten Hacıosmanoğlu, "Mutlu bir şekilde buradan ayrıldık. Maçla ilgili şikayetleri vardı. Maçta hakem arkadaşın bir pozisyonu var, sarı kartı göstermemiş. Bana göre orada serzenişte bulunması gereken takım Fenerbahçe. Fenerbahçe 8 kişiyle atak yaparken hakem pozisyonu durdurdu. Biz çok şeyler gördük derbi maçlarında. Bu işten en çok muzdarip olan kulüp başkanı benim. Hakem maçın sonuna etki etmemiş ama algıyla, yönlendirmeyle Türk futbolunda iş yaptırılmayacağını kulüplerimizin bilmesi lazım. Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Biz doğruları yapmakla yükümlüyüz. Burada uzun süre kalalım diye bir derdimiz yok. Yanlış yapmadığımız sürece de kulüplerimize layıkıyla hizmet etmeye devam edeceğiz. Onlara bir görüntü gösterdim. Galatasaray-Trabzonspor maçında Zubkov’a yapılan hareket ondan daha ağır bir hareketti ve bu harekete ne faul çalındı ne kart verildi. Hakem arkadaşlarımız bazen bu hataları yapıyor. Yapmamaları için de gerek eğitim konusunda gerek kişisel olarak desteklerimiz sonsuz onlara. Ama şu da unutulmamalıdır ki Türk futbolunda bu temizlik harekatı başladıktan sonra hakemlik müessesesi büyük travmaya uğradı. Böyle bir ortamda baktığınız zaman da hakemler son 3-4 haftadır maçları çok güzel yönetiyorlar. Travmaya uğramış hakemlere futbol camiasının destek vermesi gerekirken kişisel çıkarlar uğruna hakem arkadaşlarımıza destek değil de köstek olmanın Türk futbolunun geleceği açısından çok hayırlı olacağını düşünmüyorum. Talihsiz açıklamalar, hakem Trabzon bölgesinin hakemi. Maçın berabere bitmesi için uğraşmış. Bunu yorumcular söyleyebilir. Yöneticilerin konuşmalara dikkat etmesi lazım. O maçta, hakem sonuca mı etki etti. Bu cümlelerin Türk futboluna katkı yapacağına inanmıyoruz" şeklinde konuştu.

"Arda Kardeşler’in hakemliği Beşiktaş - Galatasaray maçında benim için bitmişti"

Hakem Arka Kardeşler’in hakemliğinin geçen sene oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde kendisi için bittiğini belirten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Galatasaray Kulübümüzün hocası, Arda Kardeşler’in günahı neydi diyor. Yasin’in pozisyonuyla Arda’nın pozisyonu bir değil. Bu konulara MHK karar veriyor. Arda Kardeşler’in hakemliği Beşiktaş - Galatasaray maçında benim için bitmişti. Bu konuşmalara girmenin hiçbir katkısı olmayacağına inanıyorum. Bizim kulüplerle dostluğumuz baki. Türk futbolunu yönetmekle yükümlüyüz."

"Galatasaray’ın Monaco’yu yenip geleceğine sonsuz inancım var"

Kendisinin bugün Monaco-Galatasaray maçı için Monaco’da olması gerektiğini ifade eden Hacıosmanoğlu, "Bugün burada Galatasaray’dan bahsettik. Şampiyonlar Ligi’nde maçı var, maç öncesinde neden kulüp ismi verdiniz diyebilir insanlar. Kamuoyunun bilmesinde fayda var. Dünya Kupası’na 24 sene sonra katılmaya yaklaşmışken o duyguları bu açıklamalardan dolayı yaşayamadım. Bugün Monaco’da olmam gerekiyordu. Dursun ağabeyin eşi, eşimi davet etmişti. Ben de davetliydim. Bu açıklamaların kendilerine de Türk futboluna faydası yok. Ben Liverpool, eski Liverpool değil dedim. Onları yendiler. Galatasaray’ın yenip geleceğine sonsuz inancım var. Üstün başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Türk futbolunu güzel yarınlara taşımak istiyorsak hep beraber destek olacağız"

Hakemlerin performanslarının eskiye kıyasla çok daha iyi olduğunu belirten Hacıosmanoğlu, "Böylesine bir travma yaşamışken, hakemlerin performansları eskiye kıyasla çok daha iyi. Bu genç kardeşlerimize destek olursak sonuç alırız. Sana göre hata, kurala göre olmayan konudan sonra baskı kurarsanız sağlıklı ortamı yakalayamayız. Ufak hataları, büyük hatalar gidip gösterip geçmişi unutmamak lazım. Türk futbolunu güzel yarınlara taşımak istiyorsak hep beraber destek olacağız. Bize baskı yapılamayacağını kamuoyu çok iyi biliyor. Yanlış yaparsanız baskı yapılır. Bu görevi layıkıyla yapamayacağımıza kanaat verirsek kendi irademizler bırakırız. Bunun iradesi bizde var. Bizimle konuşurken insanlar kuzu gibi karşımızda. Dostluk mesajları veriyoruz. Ağabey, kardeş diyoruz. Ama kameraları görünce aslan yavrusu kesildiğiniz zaman buna da vereceğimiz bir cevap var" şeklinde konuştu.

"Sevklerin nasıl yapılacağını göreceğiz"

Bahis soruşturmasında verileri bakanlık üzerinden Spor Toto’dan aldıklarını söyleyen Hacıosmanoğlu, "Makam, mevkii önemli değil. Bakanlık üzerinden Spor Toto’dan veriler alıyoruz. Henüz bize gelmedi. Geldiği zaman da gereğini yapacağımızı kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Görevi ne olursa olsun. Gözlemci, temsilci, masör, menajer olan etabı var. Etabın bilgileri gelmedi. Sevklerin nasıl yapılacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hakem arkadaşların insanı hatalarını kabul ediyorum, VAR’dakileri etmiyorum"

VAR’da yapılan hataları kabul etmediğini yineleyen İbrahim Hacıosmanoğlu, "Hakem arkadaşların insanı hatalarını kabul ediyorum, VAR’dakileri etmiyorum. Orada sağlıklı karar, vermek zorundasınız. Kulüp başkanları federasyona gelmeyip, nereye gidecekler. Elbette federasyona gelecek. Seçildiğimiz gün kapımızı açtık. Sadece profesyonel başkanlar değil. Randevuyla çalışmıyoruz. Sabah 9 akşam 5 buradayız. Kendi işimde bu kadar mesai yapmadım. Eğer bir yanlışımız varsa söyleyecekler, düzelteceğiz. Onların hataları varsa biz söyleyeceğiz. 2., 3. Lig başkanları ‘Başkan biz bu kata hiç çıkmamıştık’ diyorlar. Şimdi çıkmayı bırakın başkanla oturuyorlar. Kulüplerin gelmesinden gurur duyuyoruz. Onların sorunlarını çözmek bizim görevimiz" cümlelerine yer verdi.

"Bizim başlattığımız temiz Türk futbolundan dünyada bahsediliyor"

Kura çekiminde yer alan birçok federasyon başkanını ABD Başkanı Donald Trump ile fotoğraf çektirmek için yanına gittiğini belirten Hacıosmanoğlu, "Kura çekiminde herkes Donald Trump ile fotoğraf çektirmeye gitti. Ben de kimsenin yanına fotoğraf için gitmem, denk gelirse bakarız dedim. Benim Trump’ım Türkiye’de Cumhurbaşkanımız, onun izinden gidiyoruz. Bu konuda da sonsuz iradesi var. Desteği bizim için çok önemli. Hiçbir illegal yola başvurmadık. Zaten çıldırarak başkanlıktan ayrıldım. Son 40 yılda ahlaksızlığı ortaya koysak, herkes itiraf da bulunsa da futbol temizlense. Bizim başlattığımız temiz Türk futbolundan dünyada bahsediliyor. Birçok federasyon bu konuda bizden yardım istiyor. Buraya gelen federasyonlar da var. Bu dalga Avrupa, sonra dünyaya dağılır, dünyada da bunu başlatmış oluruz" dedi.

"Yayıncı kuruluşta bile güç devşirmesi yapıyorlar"

Yayıncı kuruluş ile ilgili de konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Anadolu takımlarına haksızlık yapıldığı zaman aynı değerlendirmeyi yapıyorlar mı? Bunlar Türk futbolunun içinden çıkmış hakemler. Ahlak sınırlarını zorlayıp, yorum yapıyorlar. Bugün Türk futbolunun patronu TFF. Yayıncı kuruluşta bile güç devşirmesi yapıyorlar. Bir sezon boyunca aynı pozisyonlara söyledikleri sözlere bakın. Yayıncı kuruluş yetkililerine de söyledim. Gereğini yapmazlarsa, ebediyen yayın hakları onların değil. Orada kim kimle ne yapıyor onun hesabını soracağız. Yorum yapanlar da Anadolu takımlarını küçümseyerek yorum yapmasınlar. Ünlü bir hakemimiz yorum yapıyor. Telefon mu geliyor ne oluyorsa 20 dakika sonra aynı pozisyonla ilgili başka bir şey söylüyorlar. Ne kadar ahlaklı olursak o kadar iyi hizmet ederiz."

