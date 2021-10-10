Halil Umut Meler'in atandığı maç sosyal medyada alay konusu oldu

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda oynanacak San Marino-Andorra maçına atanınca sosyal medyada alay konusu oldu.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nin en güçsüz iki takımı olarak gösterilen Andorra ile San Marino arasında oynanacak maça FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in atanması sosyal medyada ses getirdi.

HALİL UMUT MELER İÇİN BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI

Andorra grubunda 3 puan ve -15 averajla 5. sırada yer alırken, San Marino -28 averaj ve 0 puanla sonuncu sırada yer alıyor. Dünya Kupası için hiçbir iddiası kalmayan iki ekibin karşılaşacağı maça hakem Halil Umut Meler'in atanması ise sosyal medyada espri konusu oldu.