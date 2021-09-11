Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumluluğu görevine getirildi
Türkiye Futbol Federasyonu, Hamit Altıntop'un A Milli Futbol Takımı Sorumluluğu görevine getirildi
TFF'de değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılığının ardından yönetici düzeyinde de önemli bir değişiklik yaşandı. Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olarak göreve getirildi.
SELİM SOYDAN'IN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ DEVAM EDECEK
Federasyondan alınan bilgiye göre, A Milli Futbol Takımı Sorumluluğunu Hamit Altıntop yürütecek. Daha önce A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olan Selim Soydan'ın ise yönetim kurulu üyeliği devam edecek.
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