  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Hangi takım favori: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu

Hangi takım favori: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu

Hangi takım favori: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oranları belli oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbinin iddaa oranları belli oldu.

İddaa risk yönetimi, ev sahibi Galatasaray'ın kazanma oranını 1.92, beraberlik oranını 3.00, Fenerbahçe galibiyetine ise 2.80 oran verdi.

2.5 gol altı için 1.78, 2.5 gol üstü için 1.64 oran verildi. 'Karşılıklı gol var'ın oranı 1.54, 'karşılıklı gol yok'un oranı ise 1.90 oldu.

Skor bahislerinde ise 1-1'in oranı 5.20, 1-0'ın oranı 7.20, 2-1'in oranı 7.60, 0-1'in oranı ise 9.90 olarak gösterildi.

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray favori iddia derbi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmen kendini böyle savundu
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na ''Kemal amca'' diye seslendi
Emekli maaşı nasıl artırılır? Kasım ve Aralık aylarına dikkat!
Demet Akalın hamile mi? Sessizliğini bozdu
Patronlar asgari ücret için talebini açıkladı
Türkiye'nin ilk pastanesi kepenk kapatıyor
Android telefon kullananlar dikkat! Bu uygulamaları hemen silin
Fetullah Gülen'in son hali ortaya çıktı
Teşkilat dizisinde dikkat çeken detay! O ismin bileti kesildi
Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çekmişlerdi! Yeni detaylar ortaya çıktı