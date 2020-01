Haris Hajradinovic: Asker selamına olumsuz bir şey söylenemez

Kasımpaşa’nın Boşnak futbolcusu Haris Hajradinovic, A Milli Futbol Takımı'nı Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmasından dolayı kutlayarak, "Oldukça iyi bir eleme dönemi geçirdiler. Bütün maçlarda kompakt ve birlikte hareket ettiler. Gerçek bir takımın kimliğini sahaya yansıttılar" dedi. Hajradinovic ayrıca eleme maçlarında Türk futbolcuların verdiği asker selamında olumsuz bir şey olmadığını söyledi.

Kasımpaşa’nın 2018-2019 sezonu devre arasında Hırvatistan Ligi ekiplerinden Osijek’ten kadrosuna kattığı Bosna Hersekli futbolcu Haris Hajradinovic, TFF Tam Saha Dergisi’ne açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki futbolcu, Bosna Hersek’in savaş dönemine dair halini unutamadığını aktararak, “Ben Bosna'ya 1998 yılında gittim. Makedonya'da doğdum ama 6 aylık bir bebekken Almanya'ya gittik ve orada dört yıl kaldık. Hatırımda Bosna-Hersek'le ilgili bazı görüntüler var. Bosna-Hersek'e ilk gittiğimde mahvolmuş bir ülke vardı karşımda. Orada savaş olduğunu net olarak görebiliyordunuz. Bunu gördükten sonra üzerinizde olumlu bir etki bırakması mümkün değil. Hatırladığım şey korkuydu. Gerçekten her şey çok korkunç görünüyordu. Döndükten sonra bunları hatırlıyorum. Fakat çok küçük olduğum için o anıları ve yaptıklarımı çok da fazla hatırlamıyorum. Sadece üzerimde bıraktığı etkiyi ve Almanya'dan Bosna Hersek'e ilk kez gittikten sonra ülkenin o mahvolmuş halini; her şeyin birbirine geçmiş şeklini unutamıyorum" şeklinde konuştu.

"KASIMPAŞA'YA GELMEK OLDUKÇA GÜZEL OLDU"

Kasımpaşa’ya transfer sürecini anlatan Hajradinovic, “Menajerimle kasım ayı gibi iletişime geçtiler ve durumumu sordular. Menajerim bana Kasımpaşa'dan bahsettiği zaman dürüst olmak gerekirse hiçbir şey bilmiyordum. Kasımpaşa'nın sadece adını duydum. Daha sonra işler ilerledi. Kulüpler konuşup anlaştıktan sonra bana bir teklifte bulundular ve ben de kabul edip Kasımpaşa'ya gelmiş oldum. Benim için de oldukça güzel oldu” açıklamasını yaptı.

"SÜPER LİG'DE OYNAMAK HİÇ KOLAY DEĞİL"

25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in diğer liglerden daha zor olduğunun altını çizerek, "Burada gelişimim için her şey mevcut. Her lig birbirinden biraz daha farklı. Oynadığım her lig diğerinden bazı konularda ayrılıyor. Norveç Ligi biraz daha fiziksel güce dayanıyor. Hırvat Ligi'nde taktik ve teknik olarak çok detay var. O yüzden Hırvatistan Ligi'nde oynamak benim oyunumun teknik kısmını çok geliştirdi. Türkiye Ligi bunların hepsinden farklı. Özel bir lig olduğunu düşünüyorum. Çünkü 90 dakika boyunca her an oyunun içinde olmanız gerekiyor. Bir an konsantrasyon kaybı olsa bunu cezalandıracak rakip oyuncular var. Oyuncular çok kaliteli. Fiziksel güç üst düzeyde. Bireysel yetenekler çok. Burada oynamak hiç kolay değil. Fakat şansım şu oldu. Geçen sene 6 ay bu ligde oynamak, nasıl oynamam gerektiğini anlamamı sağladı. Geçen sene burada olmak beni bugün daha fazla geliştirdi” ifadelerini kullandı.

"TAYFUR HAVUTÇU FARKLI TARZDA BİR HOCA"

Boşnak futbolcu, lacivert-beyazlı ekibin Teknik Direktör Tayfur Havutçu ile ilgili de konuşarak, "Tayfur Hoca farklı tarzda bir hoca. Her idmanda her maçta oyuncularından maksimumu istiyor. Bu da bizler için çok iyi bir şey. İdmanda maksimumunu veren her oyuncu, maçta da verecektir diye düşünüyorum. Bu da bizim maç kazanmamızı sağlayacaktır" diye konuştu.

"FUTBOLA KONSANTRE OLMUŞ DURUMDAYIM"

Kasımpaşa’da mutlu olduğunu ifade eden Hajradinovic, "Ben sadece şu anı yaşamayı tercih ediyorum. Kendimi burada çok mutlu ve huzurlu hissediyorum. O yüzden de sadece şu ana konsantre olmuş durumdayım. Futboluma odaklanıyorum" değerlendirmesini yaptı.

"MİLLİ TAKIMIN HAYALİNİ KURUYORDUM, GERÇEKLEŞTİRDİM"

Milli takımda forma giyme hayalinin gerçekleştiğini ifade eden başarılı futbolcu, "Aslında halen Avrupa Şampiyonası şansımız devam ediyor ve bu bizim için sevindirici. Baraj maçlarından alacağımız sonuçlara göre Avrupa Şampiyonası'na gidebiliriz. Bunun için de fazlasıyla çalışmamız gerekiyor. Umarım başarabiliriz. Aynı zamanda şunu da eklemek isterim. Milli takımda oynamak benim için bir rüyanın gerçeğe dönüşmüş hali oldu. Her zaman bunun hayalini kuruyordum ve bunu da gerçekleştirdim" açıklamasını yaptı.

"TÜRK MİLLİ TAKIMI'NI KUTLARIM"

A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2020’ye katılmasını da değerlendiren Hajradinovic, şunları kaydetti:

"Öncelikle Türk Milli Takımı'nı kutlamak isterim. Oldukça iyi bir eleme dönemi geçirdiler. Bütün maçlarda kompakt ve birlikte hareket ettiler. Gerçek bir takımın kimliğini sahaya yansıttılar. EURO 2020'de bulunmak oldukça farklı bir şey. İlk maçın İtalya ile olması konusunda bir şey söylemek çok zor. Eleme maçlarında gösterdiği performansı ve takım oyununu tekrarlarlarsa gidebilecekleri yerin sonu yok. Her şeyi yapabilirler."

"ASKER SELAMINA OLUMSUZ BİR ŞEY SÖYLENEMEZ"

A Milli Futbol Takımı futbolcularının EURO 2020 elemelerinde oynanan maçlarda gol sonrası verdikleri asker selamı ile ilgili görüşünü açıklayan Hajradinovic, "Bununla alakalı olumsuz bir şey söylemem mümkün değil. Olumsuz bir şey de düşünmüyorum. Golü attıktan sonra yapmak istedikleri şeyi yaptılar. Kendi ülkelerine duydukları saygıdan dolayı askerlerine selam gönderdiler. Bence bunda kötü bir şey yok" ifadelerini kullandı.

